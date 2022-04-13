Россияне убили 7 человек на Херсонщине, а затем взорвали дом с их телами
Среда, 13 апреля 2022, 15:46
Оккупанты расстреляли семерых людей в селе Правдино на Херсонщине, а затем взорвали дом с погибшими.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, 12 апреля в селе Правдино Белозерского района военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину.
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После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.
В настоящее время идентифицируют погибших.
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