Россияне убили 7 человек на Херсонщине, а затем взорвали дом с их телами

Оккупанты расстреляли семерых людей в селе Правдино на Херсонщине, а затем взорвали дом с погибшими.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 12 апреля в селе Правдино Белозерского района военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину.

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После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

В настоящее время идентифицируют погибших.