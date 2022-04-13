Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти Штайнмаєра, сам поїздку поки не планує

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, проте сам поки що не планує їхати в Україну.

Про це Шольц розповів в ефірі RBB 24, повідомляє "Європейська правда".

Шольц наразі не збирається до України. Канцлер пояснив, що був у Києві за кілька днів до початку війни. Він також розповів, що часто телефонує президенту Володимиру Зеленському.

"Навряд чи знайдеться глава держави чи уряду, який мав би такий інтенсивний контакт зі мною", - сказав Олаф Шольц.

Він зазначив, що рішення Києва не приймати федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра збило його з пантелику.

"Було б добре прийняти його", - сказав Шольц, відмовившись від подальших коментарів.

У вівторок Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник дав зрозуміти, що у Києві скоріше чекають на візит канцлера Олафа Шольца, ніж Штайнмаєра.

Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

Штайнмаєр також був активним прихильником газопроводу "Північний потік-2" і вважається архітектором дружньої до Росії політики федерального уряду.

Тиждень тому президент Німеччини визнав, що його політика останніх кількох років щодо Росії була помилковою.