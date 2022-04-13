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Шольц озадачен отказом Киева принять Штайнмайера, сам поездку пока не планирует

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 16:03
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц озадачен отказом официального Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.

Об этом Шольц рассказал в эфире RBB 24, сообщает "Европейская правда".

Шольц пока не собирается в Украину. Канцлер объяснил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны. Он также рассказал, что часто звонит по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

"Вряд ли найдется глава государства или правительства, которое имело бы такой интенсивный контакт со мной", - сказал Олаф Шольц.

Он отметил, что решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку.

"Было бы хорошо принять его", – сказал Шольц, отказавшись от дальнейших комментариев.

Во вторник находившийся в Варшаве Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предложил ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал понять, что в Киеве скорее ожидают визита канцлера Олафа Шольца, чем Штайнмайера.

Как министр иностранных дел в прошлом, Штайнмайер поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

Неделю назад президент Германии признал, что его политика в последние несколько лет в отношении России была ошибочной.

Темы: ГерманияКиев
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