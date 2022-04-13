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Шольц озадачен отказом Киева принять Штайнмайера, сам поездку пока не планирует

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 16:03
Шольц озадачен отказом Киева принять Штайнмайера, сам поездку пока не планирует
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц озадачен отказом официального Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.

Об этом Шольц рассказал в эфире RBB 24, сообщает "Европейская правда".

Шольц пока не собирается в Украину. Канцлер объяснил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны. Он также рассказал, что часто звонит по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

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"Вряд ли найдется глава государства или правительства, которое имело бы такой интенсивный контакт со мной", - сказал Олаф Шольц.

Он отметил, что решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку.

"Было бы хорошо принять его", – сказал Шольц, отказавшись от дальнейших комментариев.

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Во вторник находившийся в Варшаве Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предложил ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал понять, что в Киеве скорее ожидают визита канцлера Олафа Шольца, чем Штайнмайера.

Как министр иностранных дел в прошлом, Штайнмайер поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

Неделю назад президент Германии признал, что его политика в последние несколько лет в отношении России была ошибочной.

Темы: ГерманияКиев
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