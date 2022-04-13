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"Своєчасне рішення": Одеса прибирає Москву з переліку міст-побратимів

Катерина ТищенкоСереда, 13 квітня 2022, 17:24
Своєчасне рішення: Одеса прибирає Москву з переліку міст-побратимів
фото з Facebook Труханова

Одеський міськвиконком вирішив прибрати з Пам'ятного знаку міст-побратимів та міст-партнерів Одеси на Думській площі покажчики міст РФ.

Джерело: мер міста Геннадій Труханов у Facebook

Пряма мова: "Правильне та своєчасне рішення ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні виконкому.

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Найближчим часом із Пам'ятного знаку міст-побратимів та міст-партнерів Одеси на Думській площі зникнуть покажчики міст Російської Федерації. Це Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург та Таганрог".

Деталі: Труханов не сумнівається, що місця, які звільнилися, займуть "дружні міста, за підтримки яких ми обов'язково виграємо цю війну".

Довідково: Росія вже 8 років здійснює агресію проти України, фактично захопивши Крим і частину Донецької та Луганської областей. З 24 лютого цього року РФ розпочала відкрите військове вторгнення в Україну.

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Теми: ОдесаТрухановРосія
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