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"Своевременное решение": Одесса убирает Москву из перечня городов-побратимов

Катерина ТищенкоСреда, 13 апреля 2022, 17:24
Своевременное решение: Одесса убирает Москву из перечня городов-побратимов
фото с Facebook Труханова

Одесский горисполком принял решение убрать с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади указатели городов РФ.

Источник: мэр города Геннадий Труханов в Facebook

Прямая речь: "Правильное и своевременное решение принято сегодня на внеочередном заседании исполкома.

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В ближайшее время с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов российской федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог".

Детали: Труханов не сомневается, что освободившиеся места займут "дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну".

Справка: Россия уже 8 лет осуществляет агрессию против Украины, фактически захватив Крым и часть Донецкой и Луганской областей. С 24 февраля этого года РФ начала открытое военное вторжение в Украину.  

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Темы: ОдессаТрухановРосcия
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