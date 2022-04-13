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Зеленський озвучив список озброєння, необхідного для перемоги над Росією

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 17:22
Зеленський озвучив список озброєння, необхідного для перемоги над Росією
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Президент Володимир Зеленський озвучив перелік важкого озброєння, яке необхідне Україні, щоб зупинити Росію.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова Зеленського: "Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.

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Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло".

Деталі: Наразі Україні терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:

  • артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
  • артилерійські снаряди (калібр 152 мм), якомога більше;
  • реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
  • танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
  • системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
  • бойова авіація.

Зеленський закликав весь світ "об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією".

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"Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", – підсумував президент України.

Теми: ЗеленськийУкраїнавійназброя
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