Зеленский озвучил список вооружения, необходимого для победы над Россией

Президент Владимир Зеленский озвучил перечень тяжелого вооружения, которое необходимо Украине, чтобы остановить Россию.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь Зеленского: "Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный перечень оружия. Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести вашим правительствам, администрациям президентов, руководителям ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну.

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Дайте Украине оружие сейчас, чтобы вместе победить это зло".

Детали: В настоящее время Украине срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:

артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 мм), как можно больше;

реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, ​​американские или германские аналоги);

системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевая авиация.

Зеленский призвал весь мир "объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией".

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"Россия не планирует останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", – подытожил президент Украины.