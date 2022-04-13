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Ле Пен хоче вийти з об’єднаного командування НАТО, як це зробив де Голль

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 18:05

Кандидатка у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен у випадку перемоги на виборах хоче, щоб Франція залишила об'єднане командування НАТО, проте вона не має наміру відмовлятися від застосування ключової статті 5 договору Альянсу.

Про це Ле Пен заявивла на пресконференції у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

"У разі мого обрання я хотіла б прояснити всі непорозуміння. Я просто хочу возз'єднатися з тією політикою, яка була у нас з 1966 по 2009 рік, яка жодним чином не мала на увазі підпорядкування Москві", - сказала Ле Пен.

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Вона зазначила, що "ніколи не віддасть наші збройні сили під командування, яке не підпадає під національний суверенітет Франції - ні під об'єднане командування НАТО, ні під майбутнє європейське командування".

"Тому я запропоную вийти не з НАТО, а з її об'єднаного командування, як це було з 1966 до 2009 року", - наполягала Марін Ле Пен.

Разом з тим вона запевнила, що не планує відмовлятися від застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку. Ця стаття передбачає, що у випадку нападу на одного члена НАТО всі союзники долучаються до його оборони.

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Крім того, Ле Пен озвучила бажання стратегічного зближення між НАТО та Росією після завершення війни в Україні.

"Щойно російсько-українська війна закінчиться і буде врегульована мирним договором, я висловлюся за реалізацію стратегічного зближення між НАТО та Росією", - заявила Ле Пен.

Франція вийшла з військового командування Північноатлантичного альянсу 1966 року за рішенням тодішнього президента Шарля де Голля. Так він хотів продемонструвати незалежність від США у військових питаннях.

Франція повернулася до командних структур НАТО через 43 роки.

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Теми: ФранціявибориНАТО
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