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Ле Пен хочет выйти из объединенного командования НАТО, как это сделал де Голль

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 18:05

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен в случае победы на выборах хочет, чтобы Франция покинула объединенное командование НАТО, однако она не намерена отказываться от применения ключевой статьи 5 договора Альянса.

Об этом Ле Пен заявила на пресс-конференции в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

"В случае моего избрания я бы хотела прояснить все недоразумения. Я просто хочу воссоединиться с той политикой, которая была у нас с 1966 по 2009 год, которая никоим образом не имела в виду подчинения Москве", - сказала Ле Пен.

Она отметила, что "никогда не отдаст наши вооруженные силы под командование, не подпадающее под национальный суверенитет Франции - ни под объединенное командование НАТО, ни под будущее европейское командование".

"Поэтому я предложу выйти не из НАТО, а из ее объединенного командования, как это было с 1966 по 2009 год", - настаивала Марин Ле Пен.

Вместе с тем, она заверила, что не планирует отказываться от применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности. Эта статья предусматривает, что в случае нападения на одного члена НАТО, все союзники присоединяются к его обороне.

Кроме того, Ле Пен озвучила желание стратегического сближения между Россией и НАТО после завершения войны в Украине.

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"Как только российско-украинская война закончится и будет урегулирована мирным договором, я выскажусь за реализацию стратегического сближения между НАТО и Россией", - заявила Ле Пен.

Франция вышла из военного командования Североатлантического альянса в 1966 году по решению тогдашнего президента Шарля де Голля. Так он хотел продемонстрировать независимость от США по военным вопросам.

Франция вернулась в командные структуры НАТО через 43 года.

Темы: ФранциявиборыНАТО
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