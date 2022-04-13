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Посольство Молдови повертається зі Львова до Києва

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 18:36
Посольство Молдови повертається зі Львова до Києва
фото Pixabay

Посольство Молдови в Україні з 15 квітня відновить роботу в Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посольство оголосило 13 квітня.

"Починаючи з 15 квітня посольство Республіки Молдова в Україні відновить роботу в Києві у повному форматі… З цієї ж дати консульський відділ посольства відновить надання консульських послуг у Києві, повернувшись з Чернівців, де тимчасово перебувало", - зазначають у заяві. 

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Консульство в Одесі продовжує працювати у звичайному режимі. 

12 квітня про намір повернути своїх дипломатів до Києва оголосили також Словаччина і Бельгія. Представництво ЄС вже відновило роботу. 

Теми: МолдоваКиївдипломатичні відносини
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