Посольство Молдови повертається зі Львова до Києва

Посольство Молдови в Україні з 15 квітня відновить роботу в Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посольство оголосило 13 квітня.

"Починаючи з 15 квітня посольство Республіки Молдова в Україні відновить роботу в Києві у повному форматі… З цієї ж дати консульський відділ посольства відновить надання консульських послуг у Києві, повернувшись з Чернівців, де тимчасово перебувало", - зазначають у заяві.

Консульство в Одесі продовжує працювати у звичайному режимі.

12 квітня про намір повернути своїх дипломатів до Києва оголосили також Словаччина і Бельгія. Представництво ЄС вже відновило роботу.