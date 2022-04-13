Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посольство Молдовы возвращается из Львова в Киев

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 18:36
Посольство Молдовы возвращается из Львова в Киев

Посольство Молдовы в Украине с 15 апреля возобновит работу в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посольство объявило 13 апреля.

"C 15 апреля посольство Республики Молдова в Украине возобновит работу в Киеве в полном формате… С этой же даты консульский отдел посольства возобновит предоставление консульских услуг в Киеве, вернувшись из Черновцов, где временно находилось", - отмечают в заявлении.

Реклама:

Консульство в Одессе продолжает работать в обычном режиме.

12 апреля о намерении вернуть своих дипломатов в Киев объявили также Словакия и Бельгия. Представительство ЕС уже возобновило работу.

Темы: МолдоваКиевдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
Все новости...
Реклама: