Посольство Молдовы возвращается из Львова в Киев

Посольство Молдовы в Украине с 15 апреля возобновит работу в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посольство объявило 13 апреля.

"C 15 апреля посольство Республики Молдова в Украине возобновит работу в Киеве в полном формате… С этой же даты консульский отдел посольства возобновит предоставление консульских услуг в Киеве, вернувшись из Черновцов, где временно находилось", - отмечают в заявлении.

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Консульство в Одессе продолжает работать в обычном режиме.

12 апреля о намерении вернуть своих дипломатов в Киев объявили также Словакия и Бельгия. Представительство ЕС уже возобновило работу.