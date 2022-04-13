Росія вимагає від Вікіпедії виправити статтю про Путіна

Роскомнагляд вимагає від "Вікіпедії" виправити статтю про президента Росії Володимира Путіна, зокрема видалити інформацію про напад на Україну.

Джерело: "Російська Вікіпедія" у Twitter

Дослівно "Російська Вікіпедія": "Вчора Роскомнагляд надіслав ще два повідомлення, обидва щодо статті "Путін Володимир Володимирович". Їм не подобаються розділи "Відносини з Україною (2012 – теперішній час)" та "Після вторгнення в Україну (2022)".

Вчера Роскомнадзор прислал ещё два уведомления, оба по статье «Путин, Владимир Владимирович». Им не нравятся разделы «Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)» и «После вторжения на Украину (2022)».

Подробности, как обычно, на странице https://t.co/xrIfym4dPV — Русская Википедия (@ru_wikipedia) April 13, 2022

Деталі: Згідно з текстом претензії Роскомнагляду, інформаційні матеріали про напад Росії на Україну нібито містять "недостовірну інформацію про цілі та форму спеціальної військової операції Збройних сил Російської Федерації із захисту Донецької та Луганської народних республік".

За даними "Вікіпедії", зараз у Росії також заборонені статті Битва за Киев (2022), Военные преступления в период вторжения России на Украину, Обстрел больницы в Мариуполе, Разрушение Мариупольского театра (2022) и Резня в Буче.