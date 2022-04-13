Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вимагає від Вікіпедії виправити статтю про Путіна

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 19:00
Скриншот з "Вікіпедії"

Роскомнагляд вимагає від "Вікіпедії" виправити статтю про президента Росії Володимира Путіна, зокрема видалити інформацію про напад на Україну.

Джерело: "Російська Вікіпедія" у Twitter

Дослівно "Російська Вікіпедія": "Вчора Роскомнагляд надіслав ще два повідомлення, обидва щодо статті "Путін Володимир Володимирович". Їм не подобаються розділи "Відносини з Україною (2012 – теперішній час)" та "Після вторгнення в Україну (2022)". 

Деталі: Згідно з текстом претензії Роскомнагляду, інформаційні матеріали про напад Росії на Україну нібито містять "недостовірну інформацію про цілі та форму спеціальної військової операції Збройних сил Російської Федерації із захисту Донецької та Луганської народних республік".

За даними "Вікіпедії", зараз у Росії також заборонені статті Битва за Киев (2022), Военные преступления в период вторжения России на Украину, Обстрел больницы в Мариуполе, Разрушение Мариупольского театра (2022) и Резня в Буче.

Теми: РосіяПутінцензура
Головне сьогодні

У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

"Азов" вважає, що деблокада Маріуполя – можлива

Усі новини...
Росія
На сході та півдні України війська РФ готові до наступальних дій – Генштаб
Путін спробує стягнути на Донбас сили, вп'ятеро більше за українські – The Times
Росіянин відмовився воювати в Україні – у документі написали "Схильний до зради"
Останні новини
01:04
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
00:50
Донбас: захисники знищили 4 російські танки та 10 БТР і БМП
00:37
Скандал в Болгарії: затримання екс-прем’єра визнали незаконним
00:28
Росіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березні
00:28
Президент присвоїв звання Героя за знищення десятків одиниць техніки РФ
00:26
Лізингові компанії зможуть продати Росії літаки, які вона вкрала – ЗМІ
00:20
У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський
00:06
Зеленський відкинув тезу про спільне історичне коріння з РФ: "Яка ви Русь, ви – орда"
23:57
Пожежна частина стала домом. Як працюють рятувальники в час війни
23:51
Польща замовила у Британії новий ракетний комплекс
Усі новини...