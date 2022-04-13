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Россия требует у Википедии исправить статью о Путине

Ирина БалачукСреда, 13 апреля 2022, 19:00
Скриншот из "Википедии"

Роскомнадзор потребовал от "Википедии" исправить статью о президенте России Владимире Путине, в частности удалить информацию о нападении на Украину.

Источник: "Русская Википедия" в Twitter

Дословно "Русская Википедия": "Вчера Роскомнадзор прислал ещё два уведомления, оба по статье "Путин Владимир Владимирович". Им не нравятся разделы "Отношения с Украиной (2012 – настоящее время)" и "После вторжения в Украину (2022)". 

Детали: Согласно тексту претензии Роскомназора, информационные материалы о нападении России на Украину якобы содержат "недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик".

По данным Википедии, сейчас в Росии также запрещены статьи Битва за Киев (2022), Военные преступления в период вторжения России на Украину, Обстрел больницы в Мариуполе, Разрушение Мариупольского театра (2022) и Резня в Буче.

Темы: РосcияПутинцензура
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