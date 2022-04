Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу: Україна є місцем злочину

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який відвідав українське місто Буча, назвав Україну "місцем злочину", та наголосив на необхідності незалежного розслідування.

Про це йдеться у повідомленні суду в Twitter у середу, пише "Європейська правда".

"Україна - місце злочину. Ми тут, тому що у нас є розумні підстави вважати, що тут скоюються злочини, які підпадають під юрисдикцію суду", - заявив Карім Хан.

"Ми маємо розсіяти туман війни, щоб дістатися до істини. Для цього потрібне незалежне та неупереджене розслідування", - додав він.

📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa