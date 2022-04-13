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Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу: Україна є місцем злочину

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 19:08

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який відвідав українське місто Буча, назвав Україну "місцем злочину", та наголосив на необхідності незалежного розслідування.

Про це йдеться у повідомленні суду в Twitter у середу, пише "Європейська правда".

"Україна - місце злочину. Ми тут, тому що у нас є розумні підстави вважати, що тут скоюються злочини, які підпадають під юрисдикцію суду", - заявив Карім Хан.

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"Ми маємо розсіяти туман війни, щоб дістатися до істини. Для цього потрібне незалежне та неупереджене розслідування", - додав він.

Він додав, що група судово-медичних експертів МКС повинна розпочати роботу в місті.

ВІДЕО ДНЯ

Пресслужба МКС у Twitter повідомила, що під час зустрічі у Києві з генпрокурором України Іриною Венедиктовою Карім Хан відзначив відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з Міжнародним кримінальним судом у проведенні незалежних розслідувань.

2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні.

11 квітня в Україну прибули фахівці з Франції, які будуть допомагати українській владі у розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Теми: БучаГаазький трибуналокупаціявійна
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