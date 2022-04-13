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Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу: Украина - место преступления

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 19:08

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, посетивший украинский город Буча, назвал Украину "местом преступления", и отметил необходимость независимого расследования.

Об этом говорится в сообщении суда в Twitter в среду, пишет "Европейская правда".

"Украина - место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда", - заявил Карим Хан.

"Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины. Для этого нужно независимое и беспристрастное расследование", - добавил он.

Он добавил, что группа судебно-медицинских экспертов МКС должна приступить к работе в городе.

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Пресс-служба МКС в Twitter сообщила, что во время встречи в Киеве с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой Карим Хан отметил твердое стремление правительства Украины к сотрудничеству с Международным уголовным судом по проведению независимых расследований.

2 марта Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных преступлений, совершенных в Украине.

11 апреля в Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными.

Темы: БучаГаагский трибуналоккупациявойна
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