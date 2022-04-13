Прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу: Украина - место преступления
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, посетивший украинский город Буча, назвал Украину "местом преступления", и отметил необходимость независимого расследования.
Об этом говорится в сообщении суда в Twitter в среду, пишет "Европейская правда".
"Украина - место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда", - заявил Карим Хан.
"Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины. Для этого нужно независимое и беспристрастное расследование", - добавил он.
📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022
Он добавил, что группа судебно-медицинских экспертов МКС должна приступить к работе в городе.
Пресс-служба МКС в Twitter сообщила, что во время встречи в Киеве с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой Карим Хан отметил твердое стремление правительства Украины к сотрудничеству с Международным уголовным судом по проведению независимых расследований.
2 марта Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных преступлений, совершенных в Украине.
11 апреля в Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными.