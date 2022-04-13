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Кличко: Повертатися до Києва ще зарано, РФ не відкинула свої плани

Середа, 13 квітня 2022, 20:06

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що масово повертатися до Києва ще занадто рано.

Деталі: Кличко у Telegram.

Пряма мова: "Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогоднішня загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. 

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Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики.

Ми не можемо заборонити повертатися. Ми можемо тільки рекомендувати. Тим не менше, це – рішення кожного з вас. Країна живе в умовах військового стану. У Києві наразі спокійніше, ніж було. Але не будемо забувати, що метою агресора була столиця.

Військові стверджують, що агресор не полишив своїх планів і може почати їх реалізовувати в будь-який момент. Тому потрібно бути вкрай обережними і дослухатися до рекомендацій військових".

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Теми: Віталій КличкоКиїввійна
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