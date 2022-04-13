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Кличко: Возвращаться в Киев еще рано, РФ не отказалась от своих планов

Среда, 13 апреля 2022, 20:06

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что массово возвращаться в Киев еще слишком рано.

Подробности: Кличко в Telegram.

Прямая речь: "Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и они говорят, что сегодняшняя угроза еще достаточно велика. Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А во-вторых, продолжается разминирование территорий, находящихся рядом со столицей, там, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях.

Наша же ключевая задача – сохранить жизнь и покой людей. Потому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся должны взвешивать все риски.

Мы не можем запретить возвращаться. Мы можем только рекомендовать. Тем не менее, это решение каждого из вас. Страна живет в условиях военного положения. В Киеве пока спокойнее, чем было. Но не будем забывать, что целью агрессора была столица.

Военные утверждают, что агрессор не покинул свои планы и может начать их реализовывать в любой момент. Поэтому нужно быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям военных".

Темы: Виталий КличкоКиеввойна
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