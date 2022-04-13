Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко: Возвращаться в Киев еще рано, РФ не отказалась от своих планов

Среда, 13 апреля 2022, 20:06

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что массово возвращаться в Киев еще слишком рано.

Подробности: Кличко в Telegram.

Прямая речь: "Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и они говорят, что сегодняшняя угроза еще достаточно велика. Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А во-вторых, продолжается разминирование территорий, находящихся рядом со столицей, там, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях.

Реклама:

Наша же ключевая задача – сохранить жизнь и покой людей. Потому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся должны взвешивать все риски.

Мы не можем запретить возвращаться. Мы можем только рекомендовать. Тем не менее, это решение каждого из вас. Страна живет в условиях военного положения. В Киеве пока спокойнее, чем было. Но не будем забывать, что целью агрессора была столица.

Военные утверждают, что агрессор не покинул свои планы и может начать их реализовывать в любой момент. Поэтому нужно быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям военных".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Виталий КличкоКиеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Виталий Кличко
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
Все новости...
Реклама: