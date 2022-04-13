Над кіберцентром при НАТО підняли прапор України

Над Центром НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту (CCDCOE), який розташований у Таллінні, підняли прапор України.

Про це повідомляє Центр, а також посол України в Естонії Мар’яна Беца, пише "Європейська правда".

"Нині прапор України підняли поруч з прапорами країн-членів НАТО біля Центру, щоб привітати Україну на шляху до членства. Україна буде робити цінний внесок, коли виграє війну та почне відбудову. Для цього ми підтримуємо Україну усіма можливими способами", – зазначає центр у повідомленні.

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The flag of #Ukraine was raised today next to those @NATO member states at @ccdcoe to welcome 🇺🇦 on the road to membership. 🇺🇦 will be a valuable contributor when it wins the war and starts to rebuild. For that we support and #StandWithUkraine️ in every possible way. pic.twitter.com/PMvomIyW5q — NATO CCDCOE (@ccdcoe) April 13, 2022

"Переконані, що Україна буде робити вагомий внесок у кібербезпеку", – зазначила посол Мар’яна Беца.

April 13, 2022 will come into history as the day when flag of Ukraine was raised next to those of @NATO member states to welcome Ukraine as a future @ccdcoe member. We are confident that Ukraine will be a valuable contributor to the cyber security #StandWithUkraine pic.twitter.com/b681JqN4cL ВІДЕО ДНЯ April 13, 2022

Нагадаємо, на початку березня представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО.

Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.