Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над кіберцентром при НАТО підняли прапор України

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 20:25
Над кіберцентром при НАТО підняли прапор України
Фото з Twitter Mariana Betsa

Над Центром НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту (CCDCOE), який розташований у Таллінні, підняли прапор України.

Про це повідомляє Центр, а також посол України в Естонії Мар’яна Беца, пише "Європейська правда". 

"Нині прапор України підняли поруч з прапорами країн-членів НАТО біля Центру, щоб привітати Україну на шляху до членства. Україна буде робити цінний внесок, коли виграє війну та почне відбудову. Для цього ми підтримуємо Україну усіма можливими способами", – зазначає центр у повідомленні. 

Реклама:

"Переконані, що Україна буде робити вагомий внесок у кібербезпеку", – зазначила посол Мар’яна Беца. 

Нагадаємо, на початку березня представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО.

Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: