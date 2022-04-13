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Над кіберцентром при НАТО підняли прапор України

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 20:25
Фото з Twitter Mariana Betsa

Над Центром НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту (CCDCOE), який розташований у Таллінні, підняли прапор України.

Про це повідомляє Центр, а також посол України в Естонії Мар’яна Беца, пише "Європейська правда". 

"Нині прапор України підняли поруч з прапорами країн-членів НАТО біля Центру, щоб привітати Україну на шляху до членства. Україна буде робити цінний внесок, коли виграє війну та почне відбудову. Для цього ми підтримуємо Україну усіма можливими способами", – зазначає центр у повідомленні. 

"Переконані, що Україна буде робити вагомий внесок у кібербезпеку", – зазначила посол Мар’яна Беца. 

Нагадаємо, на початку березня представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.

Теми: НАТОУкраїна
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