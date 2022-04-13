Зеленський обговорив з Байденом оборонну підтримку і посилення санкцій

Зустріч Зеленського і Байдена в білому домі 1 вересня 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави розповів у Twitter.

Зеленський і Байден дали оцінку російським воєнним злочинам, обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки, а також домовилися про посилення санкцій.

Продовжив постійний діалог з @POTUS. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки 🇺🇦. Домовилися про посилення санкцій. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2022

Агентство Reuters у вівторок повідомило, що 13 квітня Сполучені Штати планують оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $750 млн.

Попередній пакет військової допомоги США було оголошено у середині березня – його сума складала $800 млн.