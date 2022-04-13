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Зеленский обсудил с Байденом оборонную поддержку и ужесточение санкций

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 20:36
Зеленский обсудил с Байденом оборонную поддержку и ужесточение санкций
встреча зеленского и байдена в белом доме 1 сентября 2021 года. фото иллюстративное: getty images

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства рассказал в Twitter.

Зеленский и Байден дали оценку российским военным преступлениям, обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки, а также договорились об ужесточении санкций.

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Агентство Reuters во вторник сообщило, что 13 апреля Соединенные Штаты планируют объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму $750 млн.

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Предыдущий пакет военной помощи США был объявлен в середине марта – его сумма равнялась $800 млн.

Темы: ЗеленскийБайденоружиесанкции
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