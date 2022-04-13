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Зеленський зустрівся з президентами 4 країн

Катерина ТищенкоСереда, 13 квітня 2022, 20:56
Президенти України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії 13 квітня у Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії, які перебувають з візитом у Києві.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський, а також президент Польщі Анджей Дуда, Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Наусєда та Естонії Алар Каріс провели зустріч у форматі робочого ланчу.

"Після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації", - анонсували в ОП.

 
фото ОП
 

Що передувало: Раніше у середу президент Польщі Анджей Дуда та президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва в середу.

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Теми: ЗеленськийПольщаЛитваЛатвія
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