Зеленський зустрівся з президентами 4 країн
Середа, 13 квітня 2022, 20:56
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії, які перебувають з візитом у Києві.
Джерело: пресслужба президента
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Деталі: Зеленський, а також президент Польщі Анджей Дуда, Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Наусєда та Естонії Алар Каріс провели зустріч у форматі робочого ланчу.
"Після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації", - анонсували в ОП.
Що передувало: Раніше у середу президент Польщі Анджей Дуда та президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.
ВІДЕО ДНЯ
Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва в середу.