Зеленский встретился с президентами 4 стран
Среда, 13 апреля 2022, 20:56
Президент Владимир Зеленский встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, которые приехали с визитом в Киев.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Зеленский, а также президент Польши Анджей Дуда, Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Алар Карис провели встречу в формате рабочего ланча.
"По завершении переговоров президенты пообщаются с представителями средств массовой информации", - анонсировали в ОП.
Что предшествовало: Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате российского вторжения.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев в среду.
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