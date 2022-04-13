Зеленский встретился с президентами 4 стран

Президенты Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 13 апреля в Киеве, фото ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, которые приехали с визитом в Киев.

Источник: пресс-служба президента

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Детали: Зеленский, а также президент Польши Анджей Дуда, Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Алар Карис провели встречу в формате рабочего ланча.

"По завершении переговоров президенты пообщаются с представителями средств массовой информации", - анонсировали в ОП.

фото ОП

Что предшествовало: Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате российского вторжения.

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Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев в среду.