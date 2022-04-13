Вкрали ліжка, "насвинячили": ДПСУ показала наслідки відступу росіян на кордоні з Білоруссю
Російські окупанти, які спішно залишали територію України, розграбували прикордонний пост та поглумилися з білоруської символіки.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Орки, які входили в Україну через Чорнобильську зону, поглумилися не лише над українською, а й над білоруською символікою…
Тож білорусам варто замислитися, ким їх вважають російсько-окупаційні війська, які зневажають їх державну символіку".
Деталі: На одному з напрямків українські прикордонники вийшли до контрольного поста на дорозі, якою російські загарбники заходили в Україну з Білорусі.
Як видно з відео, окупанти залишили за собою безлад. Повідомляється, що вони навіть вкрали ліжка зі службового приміщення прикордонників.
Прикордонні стовпи з символікою двох країни росіяни покидали на землю.