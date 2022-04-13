Украли кровати, оставили "свинарник": ГПСУ показала последствия отступления россиян на границе

Российские оккупанты, которые спешно покидали территорию Украины, разграбили пограничный пост и надругались над белорусской символикой.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Орки, которые входили в Украину через Чернобыльскую зону, надругались не только над украинской, но и над белорусской символикой…

Поэтому белорусам стоит задуматься, кем их считают российско-оккупационные войска, презирающие их государственную символику".

Детали: На одном из направлений украинские пограничники вышли к контрольному посту на дороге, по которой российские захватчики заходили в Украину из Беларуси.

Как видно из видео, оккупанты оставили за собой беспорядок. Сообщается, что они даже украли кровати из помещения пограничников.

ВИДЕО ДНЯ

Пограничные столбы с символикой двух стран россияне свалили землю.