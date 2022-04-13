Лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відео після об'єднання у Маріуполі

Лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля із захисту міста.

Джерело: відеозвернення командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенко та командира 36-ї ОБрМП майора Сергія Волинського

Пряма мова Прокопенка: "Вчора ми об'єдналися із гідними бійцями з батальйону морської піхоти, справжніми воїнами, героями, які залишилися вільними своїй присязі, вірними українському народу і надалі продовжують обороняти з нами місто. Це справжні чоловіки, які обрали шлях війни.

Не робіть героїв з дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон. Вони обрали шлях ганьби і в жодному разі цих людей героїзувати не варто".

Пряма мова Волинського: "Провели успішну операцію із полком "Азов". Приєдналися до них. Провели успішне перегрупування. Продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми тут. Ми будемо робити усе необідне для успішного виконання нашого бойового завдання".

Деталі: Водночас, Прокопенко і Волинський не розповіли, скільки українських бійців здалися в полон окупантам. Російські ЗМІ заявляли про майже 1000 полонених, серед яких сотні поранених.

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