Лидеры "Азова" и 36-й ОБрМП записали совместное видео после объединения в Мариуполе
Лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение с заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.
Источник: видеообращение командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко и командира 36-й ОБРМП майора Сергея Волынского
Прямая речь Прокопенко: "Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, оставшимися свободными своей присяге, верными украинскому народу и дальше продолжают защищать с нами город. Это настоящие мужчины, избравшие путь войны.
Не делайте героев из дезертиров и бойцов, добровольно сдавшихся в плен. Они выбрали путь позора и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит".
Прямая речь Волынского: "Провели успешную операцию с полком "Азов". Присоединились к ним. Провели успешную перегруппировку. Продолжаем выполнять боевые задания. Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все необеденное для успешного выполнение нашей боевой задачи".
Детали: В то же время, Прокопенко и Волынский не рассказали, сколько украинских бойцов сдались в плен оккупантам. Российские СМИ заявляли о почти 1000 пленных, среди которых сотни раненых.
Предыстория:
- Советник главы Офиса президента Украины 13 апреля подтвердил, что в Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил этот прорыв.
- В то же время, по информации издания "Новинарня", часть морпехов попала в плен, и есть те, чья судьба остается невыясненной.
- Также вечером 12 апреля российские медиа распространяли информацию о том, что среди украинских военных 36-й бригады в Мариуполе есть раненные. 13 апреля Минобороны России заявило, что часть военнослужащих 36-й бригады морской пехоты "добровольно сложили оружие и сдались в плен".