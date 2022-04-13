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ОДА: Можливість евакуюватися з Донбасу може зникнути у будь-який момент

Середа, 13 квітня 2022, 21:06

Можливість евакуюватися з Донецької області може зникнути будь-якої миті.

Джерело: керівник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко.

Пряма мова: "У цілому по лінії розмежування - постійні обстріли. Сьогодні особливо - це Авдіївка, Велика Новосілка. Також були артилерійські обстріли та авіаудари. Ми спостерігали, що ворог б'є по позиціях ЗСУ, і намагається також, особливо в Авдіївці, продовжувати те, щоб паніка була максимальною - обстрілює житлові квартали і фактично їх руйнує".

Що важливо: За словами Кириленка, наразі продовжується евакуація населення, однак темпи евакуації дещо знизилися: більша частина ключових за скупченням великих міст виїхала.

Очільник ОДА/ОВА підкреслив, що вивозити людей під обстрілами і під час ескалації буде значно важче.

А можливість виїхати може зникнути через активні бойові дії, які можуть розпочатися у будь-який момент.

Пряма мова: "(Можуть розпочатися - ред.) активні повномасштабні (бойові дії - ред.) в межах територій Донецької та Луганської областей. Як ворог і планує піти з усіх напрямків, де він зосереджений. Я ще раз закликаю, щоб люди не гаяли часу".

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Теми: Донбасевакуація
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