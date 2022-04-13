ОГА: Возможность эвакуироваться с Донбасса может исчезнуть в любой момент

Возможность эвакуироваться из Донецкой области может исчезнуть в любой момент.

Источник: руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко.

Прямая речь: "В целом по линии разграничения – постоянные обстрелы. Сегодня особенно – это Авдеевка, Великая Новоселка. Также были артиллерийские обстрелы и авиаудары. Мы наблюдали, что враг бьет по позициям ВСУ, и пытается также, особенно в Авдеевке, продолжать то, чтобы паника была максимальной – обстреливает жилые кварталы и фактически их разрушает".

Что важно: По словам Кириленко, сейчас продолжается эвакуация населения, однако темпы эвакуации несколько снизились: большая часть ключевых по скоплению крупных городов уехала.

Глава ОГА/ОВА подчеркнул, что вывозить людей под обстрелами и во время эскалации будет гораздо труднее.

А возможность уехать может исчезнуть из-за активных боевых действий, которые могут начаться в любой момент.

Прямая речь: "(Могут начаться – ред.) активные полномасштабные (боевые действия – ред.) в пределах территорий Донецкой и Луганской областей. Как враг и планирует наступать по всем направлениям, где он сосредоточен. Я еще раз призываю, чтобы люди не теряли времени".