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ОГА: Возможность эвакуироваться с Донбасса может исчезнуть в любой момент

Среда, 13 апреля 2022, 21:06

Возможность эвакуироваться из Донецкой области может исчезнуть в любой момент.

Источник: руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко.

Прямая речь: "В целом по линии разграничения – постоянные обстрелы. Сегодня особенно – это Авдеевка, Великая Новоселка. Также были артиллерийские обстрелы и авиаудары. Мы наблюдали, что враг бьет по позициям ВСУ, и пытается также, особенно в Авдеевке, продолжать то, чтобы паника была максимальной – обстреливает жилые кварталы и фактически их разрушает".

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Что важно: По словам Кириленко, сейчас продолжается эвакуация населения, однако темпы эвакуации несколько снизились: большая часть ключевых по скоплению крупных городов  уехала.

Глава ОГА/ОВА подчеркнул, что вывозить людей под обстрелами и во время эскалации будет гораздо труднее.

А возможность уехать может исчезнуть из-за активных боевых действий, которые могут начаться в любой момент.

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Прямая речь: "(Могут начаться – ред.) активные полномасштабные (боевые действия – ред.) в пределах территорий Донецкой и Луганской областей. Как враг и планирует наступать по всем направлениям, где он сосредоточен. Я еще раз призываю, чтобы люди не теряли времени".

Темы: Донбассэвакуация
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