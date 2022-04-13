Експрес з Сумщини до Харкова відновлює рух

"Слобожанський експрес" від міста Ворожба на Сумщині до Харкова відновлює рух з 14 квітня.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "На Сумщині відновлює рух "Слобожанський експрес". З 14 квітня курсуватимуть поїзди №7009 "Харків ­– Ворожба" та №7010 "Ворожба – Харків".

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Деталі: З Харкова "Слобожанський експрес" відправлятиметься о 8:00. Поїзд прямуватиме через Люботин, Богодухів, Кириківку, Тростянець (ст. Смородине), Суми, Білопілля. У Ворожбу прибуватиме о 12:35.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 13:05, а о 17:32 прибуватиме до Харкова.