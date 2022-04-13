Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Экспресс из Сумской области в Харьков возобновляет работу

Ирина БалачукСреда, 13 апреля 2022, 21:21
Фото иллюстративное с Facebook Укрзализныци

"Слобожанский экспресс" из города Ворожба в Сумской области в Харьков возобновляет движение с 14 апреля.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "На Сумщине возобновляет движение "Слобожанский экспресс". С 14 апреля будут курсировать поезда №7009 "Харьков – Ворожба" и №7010 "Ворожба – Харьков".

Детали: Из Харькова "Слобожанский экспресс" будет отправляться в 8:00. Поезд будет следовать через Люботин, Богодухов, Кириковку, Тростянец (ст. Смородино), Сумы, Белополье. В Ворожбу прибудет в 12:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:05, а в 17:32 будет прибывать в Харьков. 

 

Темы: Сумская областьХарьковская областьжелезная дорога
Главное сегодня

фотоВ Киеве и Киевской области ночью звучали взрывы, пострадал завод

Россия пригрозила США "непредсказуемыми последствиями" за поставки оружия Украине

ВСУ уже "денацифицировали" 20 тысяч российских вояк – данные Генштаба

После уничтожения "Москвы" Россия угрожает ракетными ударами по Киеву

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать

аудиоСБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области

Все новости...
Сумская область
В Сумской области россияне убили более 100 человек, тела со следами пыток – глава ОВА
У России нет ударной группировки на границе с Сумщиной – ОГА
Военная техника РФ остается возле украинской границы на Сумщине - ГПСУ
Последние новости
16:11
фотоОкровавленную игрушку с вокзала Краматорска передадут в суд в Гааге
16:09
Один из крупнейших банков США Citigroup начал сокращать работу в РФ еще до вторжения
16:08
Украинцы в Берлине требовали от издания Die Welt не сотрудничать с Овсянниковой
15:55
"Улиц просто десятки": Филатов запланировал дерусификацию Днепра
15:53
США считают, что война может продлиться до конца года – CNN
15:51
В Киеве освободили от арендной платы арендаторов коммунального имущества
15:49
СБУ обновила функционал чат-бота для поиска мин и заброшенной техники РФ
15:36
Украинцев опрашивают, как переименовать 5 станций метро в Киеве
15:30
Русскоязычную версию Moscow Times заблокировали из-за "фейковых новостей" об ОМОНе
15:25
фотоВ Киеве и Киевской области ночью звучали взрывы, пострадал завод
Все новости...