Экспресс из Сумской области в Харьков возобновляет работу

"Слобожанский экспресс" из города Ворожба в Сумской области в Харьков возобновляет движение с 14 апреля.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "На Сумщине возобновляет движение "Слобожанский экспресс". С 14 апреля будут курсировать поезда №7009 "Харьков – Ворожба" и №7010 "Ворожба – Харьков".

Детали: Из Харькова "Слобожанский экспресс" будет отправляться в 8:00. Поезд будет следовать через Люботин, Богодухов, Кириковку, Тростянец (ст. Смородино), Сумы, Белополье. В Ворожбу прибудет в 12:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:05, а в 17:32 будет прибывать в Харьков.