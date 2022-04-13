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США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 21:29
США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери
Джо байден. фото: пресслужба білого дому

США надають новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом 800 млн доларів.

Про це заявив президент США Джо Байден після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Я щойно говорив з президентом Зеленським та розповів йому, що адміністрація надає додаткові 800 млн доларів допомоги у вигляді зброї, боєприпасів та іншої безпекової допомоги для України", - йдеться у заяві, оприлюдненій Білим домом.

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Байден зазначає, що українські військові дуже ефективно використовують вже надану зброю, і з огляду на те, що Росія готується посилити наступ на Донбасі, США продовжать надавати Україні озброєння для самозахисту.

"Новий пакет допомоги буде включати багато з ефективних систем озброєння, які ми вже надавали, та нові - пристосовані до ширшого наступу Росії, який ми очікуємо на сході України. Це нове озброєння включає артилерійські системи та боєприпаси та бронетранспортери. Я також схвалив трансфер додаткових гелікоптерів. На додачу, ми продовжимо сприяти передачі вагомого озброєння від союзників та партнерів у всьому світі", - заявив Джо Байден.

Він зазначив, що стабільне постачання зброї від західних союзників зіграло критично важливу роль у тому, щоб Україна могла успішно чинити спротив російському вторгненню.

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"Це допомогло забезпечити, щоб Путін програв з початковим військовим задумом - підкорити і контролювати Україну. Ми не можемо зменшити зусилля зараз. Я запевнив президента Зеленського, що американський народ продовжить підтримувати хоробрий український народ у його боротьбі за свободу", - підсумував президент США.

Теми: БайдензброяСШАвійна
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