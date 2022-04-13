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США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 21:29
джо байден. фото: пресс-служба белого дома

США предоставляют новый пакет безопасности помощи Украине объемом 800 млн долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"Я только что говорил с президентом Зеленским и рассказал ему, что администрация предоставляет дополнительные 800 млн долларов помощи в виде оружия, боеприпасов и другой помощи для Украины", - говорится в заявлении, обнародованном Белым домом.

Байден отмечает, что украинские военные очень эффективно используют уже предоставленное оружие, и учитывая, что Россия готовится усилить наступление на Донбассе, США продолжат предоставлять Украине вооружение для самозащиты.

"Новый пакет помощи будет включать многие из эффективных систем вооружения, которые мы уже предоставляли, и новые - приспособленные к более широкому наступлению России, которое мы ожидаем на востоке Украины. Это новое вооружение включает артиллерийские системы, боеприпасы и бронетранспортеры. Я также одобрил трансфер дополнительных вертолетов. Вдобавок, мы продолжим способствовать передаче весомого вооружения от союзников и партнеров во всем мире", - заявил Джо Байден.

Он отметил, что стабильная поставка оружия от западных союзников сыграла критически важную роль в том, чтобы Украина могла успешно сопротивляться российскому вторжению.

"Это помогло обеспечить, чтобы Путин проиграл с первоначальным военным замыслом - покорить и контролировать Украину. Мы не можем снизить усилия сейчас. Я заверил президента Зеленского, что американский народ продолжит поддерживать храбрый украинский народ в его борьбе за свободу", - подытожил президент США.

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Темы: БайденоружиеСШАвойна
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