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МВС: Йдуть перемовини про обмін 169 військових Нацгвардії

Середа, 13 квітня 2022, 22:14

Ведуться перемовини про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії України, які потрапили в полон на ЧАЕС

Джерело: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у Telegram.

Пряма мова: "Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина - в Росії. 

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Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу. Ведуться перемовини про їхній обмін. Але ми розуміємо, що це буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій".

Теми: РосіяМВСполонені
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