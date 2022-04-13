МВС: Йдуть перемовини про обмін 169 військових Нацгвардії

Ведуться перемовини про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії України, які потрапили в полон на ЧАЕС

Джерело: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у Telegram.

Пряма мова: "Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина - в Росії.

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Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу. Ведуться перемовини про їхній обмін. Але ми розуміємо, що це буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій".