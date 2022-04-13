МВД: Идут переговоры об обмене 169 военных Нацгвардии

Ведутся переговоры об обмене 169 военнослужащих Нацгвардии Украины, попавших в плен на ЧАЭС

Источник: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Telegram.

Прямая речь: "Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории Республики Беларусь, часть – в России.

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Мы были на месте, где их удерживали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них изъяли все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет возможно только после окончания активной фазы боевых действий".