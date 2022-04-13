У Зеленського розповіли, за яких умов будуть раді бачити президента Німеччини в Києві

Заступник глави ОПУ та дипрадник президента Володимира Зеленського Ігор Жовква пояснив, чого Україна очікує від потенційного візиту президента Німеччини до Києва.

Джерело: Die Welt.

Жовква зазначив, що у дипломатії є правило, що з візитом до іншої держави завжди приїжджають за запрошенням її керівництва, "по-інакшому це просто неввічливо".

Пряма мова: "Кожен візит до України іноземних лідерів сьогодні - це не просто символ підтримки, він має увінчуватись конкретним результатом. У випадку з німецьким керівництвом це могли б бути або ембарго на нафту, або нові постачання озброєння, особливо важкого, або швидкий вступ до ЄС, або значна фінансова допомога. (...)

Якщо німецькі лідери готові до будь-якого або навіть до всіх таких результатів, то ми завжді будемо раді бачити такого керівника, який зможе їх принести".

Що передувало: у вівторок видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі.

За даними видання, на цей момент президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з ним у Києві через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

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Штайнмаєр підтвердив, що у Києві вважають небажаним його візит.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник дав зрозуміти, що у Києві скоріше чекають на візит канцлера Олафа Шольца, ніж Штайнмаєра.

Шольц спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, проте сам поки що не планує їхати в Україну.