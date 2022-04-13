Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского рассказали, при каких условиях будут рады видеть президента Германии в Киеве

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 22:26

Заместитель главы ОПУ и дисоветник президента Владимира Зеленского Игорь Жовква объяснил, чего ожидает Украина от потенциального визита президента Германии в Киев.

Источник: Die Welt.

Жовква отметил, что в дипломатии есть правило, что с визитом в другое государство всегда приезжают по приглашению его руководства, "по-другому это просто невежливо".

Реклама:

Прямая речь: "Каждый визит в Украину иностранных лидеров сегодня - это не просто символ поддержки, он должен увенчаться конкретным результатом. В случае с немецким руководством это могли бы быть либо эмбарго на нефть, либо новые поставки вооружения, особенно тяжелого, либо быстрое вступление в ЕС, либо значительная финансовая помощь.

Если немецкие лидеры готовы к любому или даже ко всем подобным результатам, то мы всегда будем рады видеть такого руководителя, который сможет их принести".

Что предшествовало: во вторник издание Bild сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече.

ВИДЕО ДНЯ

По данным издания, на данный момент президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним в Киеве из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.

Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считается нежелательным его визит.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал понять, что в Киеве скорее ожидают визита канцлера Олафа Шольца, чем Штайнмайера.

Шольц озадачен отказом официального Киева принять президента Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.

Темы: ЗеленскийГерманиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
Все новости...
Реклама: