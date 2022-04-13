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У Зеленского рассказали, при каких условиях будут рады видеть президента Германии в Киеве

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 22:26

Заместитель главы ОПУ и дисоветник президента Владимира Зеленского Игорь Жовква объяснил, чего ожидает Украина от потенциального визита президента Германии в Киев.

Источник: Die Welt.

Жовква отметил, что в дипломатии есть правило, что с визитом в другое государство всегда приезжают по приглашению его руководства, "по-другому это просто невежливо".

Прямая речь: "Каждый визит в Украину иностранных лидеров сегодня - это не просто символ поддержки, он должен увенчаться конкретным результатом. В случае с немецким руководством это могли бы быть либо эмбарго на нефть, либо новые поставки вооружения, особенно тяжелого, либо быстрое вступление в ЕС, либо значительная финансовая помощь.

Если немецкие лидеры готовы к любому или даже ко всем подобным результатам, то мы всегда будем рады видеть такого руководителя, который сможет их принести".

Что предшествовало: во вторник издание Bild сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече.

По данным издания, на данный момент президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним в Киеве из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.

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Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считается нежелательным его визит.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал понять, что в Киеве скорее ожидают визита канцлера Олафа Шольца, чем Штайнмайера.

Шольц озадачен отказом официального Киева принять президента Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.

Темы: ЗеленскийГерманиядипломатические отношения
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