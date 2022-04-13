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Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

Катерина ТищенкоСереда, 13 квітня 2022, 22:38
Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів
Володимир Зеленський на брифінгу 13 квітня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що не отримував офіційного звернення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо візиту в Україну і що Україна може собі дозволити бути серед реальних друзів.

Джерело: Зеленський на брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії

Пряма мова: "Я як президент і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини і офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна вільна і ми готові бути транзитною державою, якщо це питання економічні, а не політичні.

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Друге. Завтра буде 50 днів війни… Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що щодня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю".

Деталі: На прохання прокоментувати заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо того, що росіяни і українці є братніми народами, Зеленський сказав: "Я не чув пана президента Французької республіки. Ця заява, якщо вона правдива… Ми не втрачаємо жодної деталі. Такі речі для нас дуже болючі. Тому я обов’язково зроблю все, щоб сьогодні або завтра з ним обговорити саме це питання".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок видання Bild повідомило, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі. За даними видання, на цей момент президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з ним у Києві через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.
  • Штайнмаєр підтвердив, що у Києві вважають небажаним його візит.
  • Посол України в Німеччині Андрій Мельник дав зрозуміти, що у Києві скоріше чекають на візит канцлера Олафа Шольца, ніж Штайнмаєра.
  • Шольц спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, проте сам поки що не планує їхати в Україну.
  • Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден, та заявив, що росіяни та українці "брати"

Теми: ЗеленськийНімеччинаФранція
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