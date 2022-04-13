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Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей

Катерина ТищенкоСреда, 13 апреля 2022, 22:38
Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей
Владимир Зеленский на брифинге 13 апреля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не получал официального обращения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по поводу визита в Украину и что Украина может себе позволить быть среди реальных друзей.

Источник: Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии

Прямая речь: "Я как президент и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии по поводу визита в Украину. У нас страна свободная и мы готовы быть транзитным государством, если это вопросы экономические, а не политические.

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Второе. Завтра будет 50 дней войны… Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто реально поддерживает нас, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством".

Детали: На просьбу прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что россияне и украинцы являются братскими народами, Зеленский сказал: "Я не слышал господина президента Французской республики. Это заявление, если оно правдивое… Мы не теряем ни одной детали. Такие вещи для нас очень болезненны. Поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня или завтра с ним обсудить именно этот вопрос".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во вторник издание Bild сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече. По данным издания, на данный момент президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним в Киеве из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.
  • Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считают нежелательным его визит.
  • Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал понять, что в Киеве скорее ожидают визита канцлера Олафа Шольца, чем Штайнмайера.
  • Шольц озадачен отказом официального Киева принять президента Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден, и заявил, что украинцы и россияне - "братья".

Темы: ЗеленскийГерманияФранция
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