Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не получал официального обращения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по поводу визита в Украину и что Украина может себе позволить быть среди реальных друзей.

Источник: Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии

Прямая речь: "Я как президент и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии по поводу визита в Украину. У нас страна свободная и мы готовы быть транзитным государством, если это вопросы экономические, а не политические.

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Второе. Завтра будет 50 дней войны… Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто реально поддерживает нас, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством".

Детали: На просьбу прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что россияне и украинцы являются братскими народами, Зеленский сказал: "Я не слышал господина президента Французской республики. Это заявление, если оно правдивое… Мы не теряем ни одной детали. Такие вещи для нас очень болезненны. Поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня или завтра с ним обсудить именно этот вопрос".

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