Росіяни почали "мобілізацію" на окупованих територіях півдня України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія почала "мобілізацію" на захоплених територіях півдня України.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "(Росіяни – ред.) намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни – тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додачу до так званої "мобілізації" в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Деталі: За словами президента, ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість.

"Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова "взагалі", російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдались", - сказав він.

"Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", - підкреслив Зеленський.