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Россияне начали "мобилизацию" на оккупированных территориях юга Украины – Зеленский

Катерина ТищенкоСреда, 13 апреля 2022, 23:18
Россияне начали мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия начала "мобилизацию" на захваченных территориях юга Украины.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "(Россияне – ред.) пытаются забрать в свои войска жителей юга нашей страны – то есть еще из этих временно оккупированных районов в дополнение к так называемой "мобилизации" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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Детали: По словам президента, эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.

"О том, что даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "совсем", российские военные сомневаются в своей способности сломать нас, сломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались", – сказал он.

"Или российское руководство будет реально искать мир, или в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену", – подчеркнул Зеленский.

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Темы: Херсонская областьЗеленскийоккупациямобилизация
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