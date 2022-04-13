Россияне начали "мобилизацию" на оккупированных территориях юга Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия начала "мобилизацию" на захваченных территориях юга Украины.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "(Россияне – ред.) пытаются забрать в свои войска жителей юга нашей страны – то есть еще из этих временно оккупированных районов в дополнение к так называемой "мобилизации" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Детали: По словам президента, эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.

"О том, что даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "совсем", российские военные сомневаются в своей способности сломать нас, сломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались", – сказал он.

"Или российское руководство будет реально искать мир, или в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену", – подчеркнул Зеленский.