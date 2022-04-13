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Президент Литви переконував Зеленського, що альтернатива НАТО Україні не потрібна

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 23:32
Президент Литви переконував Зеленського, що альтернатива НАТО Україні не потрібна
Гітанас Науседа у Києві 13 квітня, фото ОП

Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до України заявив про контрпродуктивність ідеї щодо створення оборонної структури, яка стала би альтернативою НАТО.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він сказав на пресконференції по завершенні спільного візиту до Києва чотирьох президентів.

"Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне – можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність", - заявив він, коментуючи на прохання журналістів ідею про створення альтернатичної системи оборонних гарантій.

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Попри те, що у запитанні не уточнювалося, що йдеться саме про українську ініціативу (яка вивчається у рамках переговорів України з РФ), Науседа сприйняв це саме таким чином та уточнив, що найліпшим для України лишається шлях до НАТО.

"Я вірю дуже твердо - хоч би що там казали деякі партнери – я вірю що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі", - наголосив він.

Володимир Зеленський, утім, посперечався з литовським колегою і нагадав, що наразі Україні не дають орієнтирів щодо членства.

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"Україна буде в НАТО, коли Гітанас Науседа буде генеральним секретарем НАТО, - жартома сказав Зеленський. - А ми потребуємо гарантій безпеки зараз".

Детально про переговори щодо гарантій безпеки читайте у статті "Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбулі"

Також читайте аналіз відносин з НАТО та шансів запустити аналогічні гарантії: "Чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем"

Теми: ЛитваЗеленськийНАТО
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