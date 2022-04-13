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Президент Литвы убеждал Зеленского, что альтернатива НАТО Украине не нужна

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 23:32
Президент Литвы убеждал Зеленского, что альтернатива НАТО Украине не нужна
Гитанас Науседа в Киеве 13 апреля, фото ОП

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Украину заявил о контрпродуктивности идеи создания оборонной структуры, которая стала бы альтернативой НАТО.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он сказал на пресс-конференции по завершению совместного визита в Киев четырех президентов.

"Я верю в НАТО. Любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное – могут привести к конкуренции между такими организациями. Это нас разделит, рассеет наши силы. Мы не можем позволить себе такую ​​роскошь. Поэтому нам нужно единство", - заявил он, комментируя по просьбе журналистов идею о создании альтернативной системы оборонных гарантий.

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Несмотря на то, что в вопросе не уточнялось, что речь идет именно об украинской инициативе (изучаемой в рамках переговоров Украины с РФ), Науседа воспринял это таким образом и уточнил, что лучшим для Украины остается путь в НАТО.

"Я верю очень твердо – что бы там ни говорили некоторые партнеры – я верю, что рано или поздно Украина будет в НАТО и будет иметь все то, что может предоставить эта самая мощная оборонно-безопасная организация в мире", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский, впрочем, поспорил с литовским коллегой и напомнил, что пока Украине не дают ориентиров по членству.

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"Украина будет в НАТО, когда Гитанас Науседа будет генеральным секретарем НАТО, - в шутку сказал Зеленский. - А мы нуждаемся в гарантиях безопасности сейчас".

Подробно о переговорах по гарантиям безопасности читайте в статье "Ни мира, ни гарантий. Детали и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле"

Также читайте анализ отношений с НАТО и шансы запустить аналогичные гарантии: "Чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем"

Темы: ЛитваЗеленскийНАТО
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