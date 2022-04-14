Франція надала Україні військову допомогу вже на 100 млн євро

Франція вже надала Україні військову допомогу на 100 млн євро та планує нові поставки.

Як повідомляє BFMTV, про це оголосила міністерка оборони Флоранс Парлі після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим, пише "Європейська правда".

"Я повідомила моєму колезі, що Франція поставить додаткове озброєння, на додачу до тих поставок на 100 млн євро, які вже виконані", - розповіла вона.

Досі у Парижі не називали вартості наданої підтримки.

У комюніке Міноборони уточнюється, що йдеться про "засоби захисту, оптично-електронне обладнання, зброю та боєприпаси, системи озброєння відповідно до потреб, озвучених українською стороною".

Зазначається, що ця сума не входить у кошти, які виділяються з Євросоюзом з Європейського фонду підтримки миру. Загальна сума виділених для України коштів вже сягнула 1,5 млрд євро, останній пакет на 500 млн затвердили 13 квітня.

"Доки цей конфлікт триватиме, Франція готується разом із партнерами надавати Україні тривалу військову допомогу, підтримувану мобілізацією нашої оборонної промисловості. Йдеться про те, щоб разом зібрати те, що відповідає потребам України та координувати цю допомогу з союзниками і партнерами… Франція налаштована допомагати Україні чинити спротив цій агресії та створити умови для справедливого і тривалого миру ", - додають у комюніке Міноборони Франції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Білий дім 13 квітня оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України на 800 млн доларів, у рамках якого планують надати у тому числі артилерію, гелікоптери, бронетранспортери та дрони.