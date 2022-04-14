Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція надала Україні військову допомогу вже на 100 млн євро

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 00:39

Франція вже надала Україні військову допомогу на 100 млн євро та планує нові поставки.

Як повідомляє BFMTV, про це оголосила міністерка оборони Флоранс Парлі після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим, пише "Європейська правда".  

"Я повідомила моєму колезі, що Франція поставить додаткове озброєння, на додачу до тих поставок на 100 млн євро, які вже виконані", - розповіла вона.

Реклама:

Досі у Парижі не називали вартості наданої підтримки.

У комюніке Міноборони уточнюється, що йдеться про "засоби захисту, оптично-електронне обладнання, зброю та боєприпаси, системи озброєння відповідно до потреб, озвучених українською стороною". 

Зазначається, що ця сума не входить у кошти, які виділяються з Євросоюзом з Європейського фонду підтримки миру. Загальна сума виділених для України коштів вже сягнула 1,5 млрд євро, останній пакет на 500 млн затвердили 13 квітня. 

ВІДЕО ДНЯ

"Доки цей конфлікт триватиме, Франція готується разом із партнерами надавати Україні тривалу військову допомогу, підтримувану мобілізацією нашої оборонної промисловості. Йдеться про те, щоб разом зібрати те, що відповідає потребам України та координувати цю допомогу з союзниками і партнерами… Франція налаштована допомагати Україні чинити спротив цій агресії та створити умови для справедливого і тривалого миру ", - додають у комюніке Міноборони Франції.

Нагадаємо, Білий дім 13 квітня оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України на 800 млн доларів, у рамках якого планують надати у тому числі артилерію, гелікоптери, бронетранспортери та дрони

Теми: Франціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Франція
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС. Це вдарить по лоукостерах
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: