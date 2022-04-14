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Франция предоставила Украине военную помощь уже на 100 млн евро

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 00:39

Франция уже предоставила Украине военную помощь на 100 млн. евро и планирует новые поставки.

Как сообщает BFMTV, об этом объявила министр обороны Флоранс Парли после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет "Европейская правда".

"Я сообщила моему коллеге, что Франция поставит дополнительное вооружение, вдобавок к тем поставкам на 100 млн евро, которые уже выполнены", - рассказала она.

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До сих пор в Париже не называли стоимости оказанной поддержки.

В коммюнике Минобороны уточняется, что речь идет о "средствах защиты, оптически-электронном оборудовании, оружии и боеприпасах, системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной".

Отмечается, что эта сумма не входит в средства, выделяемые с Евросоюзом из Европейского фонда поддержки мира. Общая сумма выделенных для Украины средств уже достигла 1,5 млрд. евро, последний пакет на 500 млн. утвердили 13 апреля.

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"Пока этот конфликт будет продолжаться, Франция готовится вместе с партнерами оказывать Украине длительную военную помощь, поддерживаемую мобилизацией нашей оборонной промышленности. Речь идет о том, чтобы вместе собирать то, что отвечает потребностям Украины, и координировать эту помощь с союзниками и партнерами... Франция настроена помогать Украине оказывать сопротивление этой агрессии и создать условия для справедливого и продолжительного мира", - добавляют в коммюнике Минобороны Франции.

Напомним, Белый дом 13 апреля объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в рамках которого планируют предоставить в том числе артиллерию, вертолеты, бронетранспортеры и дроны.

Темы: Франциявойна
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