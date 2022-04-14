Франция предоставила Украине военную помощь уже на 100 млн евро

Франция уже предоставила Украине военную помощь на 100 млн. евро и планирует новые поставки.

Как сообщает BFMTV, об этом объявила министр обороны Флоранс Парли после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет "Европейская правда".

"Я сообщила моему коллеге, что Франция поставит дополнительное вооружение, вдобавок к тем поставкам на 100 млн евро, которые уже выполнены", - рассказала она.

До сих пор в Париже не называли стоимости оказанной поддержки.

В коммюнике Минобороны уточняется, что речь идет о "средствах защиты, оптически-электронном оборудовании, оружии и боеприпасах, системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной".

Отмечается, что эта сумма не входит в средства, выделяемые с Евросоюзом из Европейского фонда поддержки мира. Общая сумма выделенных для Украины средств уже достигла 1,5 млрд. евро, последний пакет на 500 млн. утвердили 13 апреля.

"Пока этот конфликт будет продолжаться, Франция готовится вместе с партнерами оказывать Украине длительную военную помощь, поддерживаемую мобилизацией нашей оборонной промышленности. Речь идет о том, чтобы вместе собирать то, что отвечает потребностям Украины, и координировать эту помощь с союзниками и партнерами... Франция настроена помогать Украине оказывать сопротивление этой агрессии и создать условия для справедливого и продолжительного мира", - добавляют в коммюнике Минобороны Франции.

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Напомним, Белый дом 13 апреля объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в рамках которого планируют предоставить в том числе артиллерию, вертолеты, бронетранспортеры и дроны.