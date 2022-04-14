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В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію "В"

Ірина БалачукЧетвер, 14 квітня 2022, 00:56
В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію В
Фото МВС

Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію "В", усі маршрути погоджені з військовими державними адміністраціями.

Джерело: МВС у Telegram

Деталі: За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спрощено в один етап:

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  • на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.
  • на автомайданчику – A1, A та B1.

Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів дозволив у період воєнного стану водіям, які мають права тільки на легкові автомобілі, керувати вантажівками.

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Теми: МВСавто
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