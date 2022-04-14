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В Украине возобновили практический экзамен для водителей на категорию "В"

Ирина БалачукЧетверг, 14 апреля 2022, 00:56
В Украине возобновили практический экзамен для водителей на категорию В
Фото МВД

Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию "В", все маршруты согласованы с военными государственными администрациями.

Источник: МВД в Telegram

Детали: По словам заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого, процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап:

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  • на дорогах общего использования – для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.
  • на автоплощадке – A1, A и B1.

Запись на практический экзамен будет проходить по личному обращению гражданина или по номерам телефонов выбранного сервисного центра МВД.

Предыстория: 

  • Кабинет министров разрешил в период военного положения водителям, имеющим права только на легковые автомобили, управлять грузовиками.

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Темы: МВДавто
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