В Украине возобновили практический экзамен для водителей на категорию "В"
Четверг, 14 апреля 2022, 00:56
Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию "В", все маршруты согласованы с военными государственными администрациями.
Источник: МВД в Telegram
Детали: По словам заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого, процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап:
- на дорогах общего использования – для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.
- на автоплощадке – A1, A и B1.
Запись на практический экзамен будет проходить по личному обращению гражданина или по номерам телефонов выбранного сервисного центра МВД.
Предыстория:
- Кабинет министров разрешил в период военного положения водителям, имеющим права только на легковые автомобили, управлять грузовиками.