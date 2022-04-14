ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”
Агентство ООН у справах біженців стурбоване британською схемою "Дім для України" - вона передбачає забезпечення житлом українців, які тікають від війни з Росією.
Джерело: Reuters
Деталі: Агентство заявило, що ця програма може бути використана без належних гарантій. Як ООН відомо, зросла кількість повідомлень, що українські жінки почуваються в небезпеці через господарів-чоловіків. Агентство вважає, що жінкам та матерям з дітьми слід підбирати пари чи сім'ї, а не самотніх чоловіків.
Агентство ООН також стурбоване тим, що ті, хто приймає біженців, можуть стати загрозою.
Також зазначається, що розміщення незнайомця в додатковій спальні протягом тривалого часу для деяких людей недоцільне і що перевірка біографічних даних та надання фінансової підтримки була непосильним завданням для місцевої влади.
Нагадаємо:
- За схемою "Дім для України", британці зможуть прийняти будь-якого українця для проживання у своєму домі мінімум на пів року. Біженці зможуть жити та працювати у Британії до трьох років. Британський уряд заявив, що ті, хто розміщує та спонсорує біженців з України, пройшли перевірку біографічних даних та відвідувані представниками місцевої влади, щоб переконатися, що житло відповідає призначенню.
- Також раніше уряд визначив схему, яка передбачає щомісячну виплату 350 фунтів стерлінгів кожному домогосподарству, де проживає біженець - пріоритет буде тим господарствам, які приймають знайомих з України.
- Наразі за цією схемою подано близько 43 600 заявок.