ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”

Агентство ООН у справах біженців стурбоване британською схемою "Дім для України" - вона передбачає забезпечення житлом українців, які тікають від війни з Росією.

Джерело: Reuters

Деталі: Агентство заявило, що ця програма може бути використана без належних гарантій. Як ООН відомо, зросла кількість повідомлень, що українські жінки почуваються в небезпеці через господарів-чоловіків. Агентство вважає, що жінкам та матерям з дітьми слід підбирати пари чи сім'ї, а не самотніх чоловіків.

Агентство ООН також стурбоване тим, що ті, хто приймає біженців, можуть стати загрозою.

Також зазначається, що розміщення незнайомця в додатковій спальні протягом тривалого часу для деяких людей недоцільне і що перевірка біографічних даних та надання фінансової підтримки була непосильним завданням для місцевої влади.

Нагадаємо:

За схемою "Дім для України", британці зможуть прийняти будь-якого українця для проживання у своєму домі мінімум на пів року. Біженці зможуть жити та працювати у Британії до трьох років. Британський уряд заявив, що ті, хто розміщує та спонсорує біженців з України, пройшли перевірку біографічних даних та відвідувані представниками місцевої влади, щоб переконатися, що житло відповідає призначенню.

Також раніше уряд визначив схему, яка передбачає щомісячну виплату 350 фунтів стерлінгів кожному домогосподарству, де проживає біженець - пріоритет буде тим господарствам, які приймають знайомих з України.

Наразі за цією схемою подано близько 43 600 заявок.