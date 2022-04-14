ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”

Агентство ООН у справах біженців стурбоване британською схемою "Дім для України" - вона передбачає забезпечення житлом українців, які тікають від війни з Росією.

Джерело: Reuters

Деталі: Агентство заявило, що ця програма може бути використана без належних гарантій. Як ООН відомо, зросла кількість повідомлень, що українські жінки почуваються в небезпеці через господарів-чоловіків. Агентство вважає, що жінкам та матерям з дітьми слід підбирати пари чи сім'ї, а не самотніх чоловіків.

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Агентство ООН також стурбоване тим, що ті, хто приймає біженців, можуть стати загрозою.

Також зазначається, що розміщення незнайомця в додатковій спальні протягом тривалого часу для деяких людей недоцільне і що перевірка біографічних даних та надання фінансової підтримки була непосильним завданням для місцевої влади.

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