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ООН беспокоит британская программа для беженцев "Дом для Украины"

Анастасия КалатурЧетверг, 14 апреля 2022, 01:24

Агентство ООН по делам беженцев озабочено британской схемой "Дом для Украины" - она ​​предусматривает обеспечение жильем украинцев, бегущих от войны с Россией.

Источник: Reuters

Детали: Агентство заявило, что эта программа может быть использована без надлежащих гарантий. Как ООН известно, возросло количество сообщений, что украинские женщины чувствуют себя в опасности из-за хозяев-мужчин. Агентство считает, что женщинам и матерям с детьми следует подбирать пары или семьи, а не одиноких мужчин.

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Агентство ООН также обеспокоено тем, что принимающие беженцев могут стать угрозой.

Также отмечается, что размещение незнакомца в дополнительной спальне в течение длительного времени для некоторых людей нецелесообразно, и что проверка биографических данных и предоставление финансовой поддержки была непосильной задачей для местных властей.

Напомним:

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  • По схеме "Дом для Украины" британцы смогут принять любого украинца для проживания в своем доме минимум на полгода. Беженцы могут жить и работать в Британии до трех лет. Британское правительство заявило, что те, кто размещает и спонсирует беженцев из Украины, прошли проверку биографических данных и посещаемы представителями местных властей, чтобы убедиться, что жилье соответствует назначению.
  • Также ранее правительство определило схему, которая предусматривает ежемесячную выплату 350 фунтов стерлингов каждому домохозяйству, где проживает беженец – приоритет будет тем хозяйствам, которые принимают знакомых из Украины.
  • По этой схеме подано около 43 600 заявок.

Темы: Великобритания
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