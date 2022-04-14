ООН беспокоит британская программа для беженцев "Дом для Украины"

Агентство ООН по делам беженцев озабочено британской схемой "Дом для Украины" - она ​​предусматривает обеспечение жильем украинцев, бегущих от войны с Россией.

Источник: Reuters

Детали: Агентство заявило, что эта программа может быть использована без надлежащих гарантий. Как ООН известно, возросло количество сообщений, что украинские женщины чувствуют себя в опасности из-за хозяев-мужчин. Агентство считает, что женщинам и матерям с детьми следует подбирать пары или семьи, а не одиноких мужчин.

Агентство ООН также обеспокоено тем, что принимающие беженцев могут стать угрозой.

Также отмечается, что размещение незнакомца в дополнительной спальне в течение длительного времени для некоторых людей нецелесообразно, и что проверка биографических данных и предоставление финансовой поддержки была непосильной задачей для местных властей.

Напомним:

По схеме "Дом для Украины" британцы смогут принять любого украинца для проживания в своем доме минимум на полгода. Беженцы могут жить и работать в Британии до трех лет. Британское правительство заявило, что те, кто размещает и спонсирует беженцев из Украины, прошли проверку биографических данных и посещаемы представителями местных властей, чтобы убедиться, что жилье соответствует назначению.

Также ранее правительство определило схему, которая предусматривает ежемесячную выплату 350 фунтов стерлингов каждому домохозяйству, где проживает беженец – приоритет будет тем хозяйствам, которые принимают знакомых из Украины.

По этой схеме подано около 43 600 заявок.