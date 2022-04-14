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Прем’єр Канади також вважає дії РФ геноцидом

Четвер, 14 квітня 2022, 01:38

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що російську агресію проти Україні "правильно" називати "геноцидом". 

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP , таку заяву Трюдо зробив під час спілкування із журналістами у Квебеку.

"На мою думку, абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово геноцид у зв'язку з тим, що робить Росія (в Україні), та з тим, що робить Владімір Путін", - заявив Трюдо.

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Таким чином, він став другим західним лідером, який назвав нинішні дії РФ геноцидом.

Днем раніше  президент США Джо Байден зробив подібну заяву під час виступу в Айові. Зокрема, президент США зазначив, що Владімір Путін намагається "стерти навіть ідею бути українцем".

Натомість президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] — брати", зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Остання заява викликала гостру відповідь українського МЗС.

Теми: КанадагеноцидУкраїнаРосія
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