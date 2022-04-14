Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Канады также считает действия РФ геноцидом

Четверг, 14 апреля 2022, 01:38

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российскую агрессию против Украины "правильно" называть "геноцидом".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, такое заявление Трюдо сделал во время общения с журналистами в Квебеке.

"По моему мнению, абсолютно правильно, что все больше людей используют слово геноцид в связи с тем, что делает Россия (в Украине), и с тем, что делает Владимир Путин", - заявил Трюдо.

Таким образом, он стал вторым западным лидером, назвавшим нынешние действия РФ геноцидом.

Днем ранее президент США Джо Байден впервые назвал действия РФ геноцидом. Позже он объяснил свою позицию: "Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем, и улик становится все больше".

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом. "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [россияне и украинцы] - братья", отметил он.

Последнее заявление вызвало острый ответ украинского МИД.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КанадагеноцидУкраинаРосcия
Главное сегодня

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

"Азов" считает, что деблокада Мариуполя возможна

Все новости...
Канада
Правительство Канады готовит эвакуационные рейсы для украинских беженцев в Европе
Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины
Канада расширила список подсанкционных олигархов РФ
Последние новости
04:18
03:36
Юг: ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы вражеской техники
03:10
На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт
02:52
США потратят $9,5 млн на содержание яхты российского олигарха
02:12
У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон
01:45
85% тел погибших в Буче – с отверстиями от пуль – мэр
01:42
Россия просит Бразилию помочь избежать санкций – Reuters
01:11
Макрон после разговора с Зеленским анонсировал партию cпасательного оборудования Украине
01:04
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
00:50
Донбасс: защитники уничтожили 4 российских танка и 10 БТР и БМП
Все новости...