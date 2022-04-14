Премьер Канады также считает действия РФ геноцидом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российскую агрессию против Украины "правильно" называть "геноцидом".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, такое заявление Трюдо сделал во время общения с журналистами в Квебеке.

"По моему мнению, абсолютно правильно, что все больше людей используют слово геноцид в связи с тем, что делает Россия (в Украине), и с тем, что делает Владимир Путин", - заявил Трюдо.

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Таким образом, он стал вторым западным лидером, назвавшим нынешние действия РФ геноцидом.

Днем ранее президент США Джо Байден впервые назвал действия РФ геноцидом. Позже он объяснил свою позицию: "Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем, и улик становится все больше".

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом. "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [россияне и украинцы] - братья", отметил он.

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Последнее заявление вызвало острый ответ украинского МИД.